В Самаре жители нескольких улиц останутся без горячей воды из-за работ на ул. Ново-Садовой

Горячей воды на будет в течение двух дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти сообщили об отключении горячей воды на нескольких улицах Самары. Подачу ГВС приостановят с 13 сентября 2022 года в границах Московского шоссе, ул. Советской Армии, ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда. Причины озвучили в администрации Промышленного района.

– Водоснабжение будет отсутствовать в связи с выполнением работ по переврезке смонтированного трубопровода. Они необходимы для обеспечения досрочного запуска прямого хода по ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до пр. Кирова), этап 2, – рассказали в администрации.

Отмечается, что подрядчик в лице ООО «Самаратрансстрой» приносят горожанам извинения и просит отнестись к ситуации с пониманием. Подачу ГВС возобновят уже 15 сентября.