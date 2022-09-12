Повар из Самары прошла на кастинг в известное кулинарное шоу на телеканале «Пятница!»

Повар из Самары примет участие в кулинарном проекте

Повар из Самары отправилась на кастинг кулинарного шоу. На телеканале «Пятница!» продолжается проект «Битва шефов».

Отмечают, что в число участников попала девушка из Самары. Анне Мельниковой 36 лет, и она занимается блогингом, является диетологом и шоколатье. На кастинг повар принесла драники из кабачков. После программы и отбора, самарчанка может оказаться в команде одного из шефов.

Сможет ли Анна пройти кастинг - станет известно после выхода программы. Передачу «Битва шефов» покажут сегодня в понедельник, 12 сентября 2022 года, в 19:00.