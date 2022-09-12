Самарцев приглашают на выставку, доказывающую существование сказочных героев

Посетителям покажут одежду и оружие добрых молодцов. Фото: музей им. Алабина

С 15 сентября в музее им. Алабина откроется необычная выставка «Вселенная сказок». Здесь представят артефакты, доказывающие существование сказочных героев.

– Двое сотрудников отдела фольклора и мифологии отправились в экспедицию этим летом. Они выяснили, что Самарская Лука была центром сказочного мира и нашли артефакты, – рассказали в музее им. Алабина.

На выставке жители и гости Самары смогут увидеть ступу Бабы Яги, сундук с Кощеевой смертью, скелет Змея Горыныча, а также оружие и одежду добрых молодцов. А под стеклом специалисты музея разместили веретено, которым укололась царевна. С артефактами можно будет сделать фотографии.

Выставка проработает до 15 января в режиме работы основной экспозиции музея. Стоимость посещения для детей 100 рублей, для взрослых – 200 рублей.