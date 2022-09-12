Прозвучали свадебные русские, татарские и армянские народные песни. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

В этом году, с 1 по 10 сентября в Самарской области прошел Фестиваль национальных свадеб.

— За время проведения семью создали более 1 120 новобрачных, — рассказали в пресс-службе губернатора Самарской области.

Фестиваль проходит традиционно перед Днем народов и национальных культур. В этом году организаторы провели тематические государственные регистрации заключения брака и церемонии поздравления с юбилеем супружеской жизни. Прозвучали свадебные русские, татарские и армянские народные песни.

В Тольятти в итоговый день фестиваля во Дворце бракосочетания влюбленных поздравляли официальные лица, представители национальных центров Тольятти, среди которых "Русский культурный центр", "Союз тольяттинских армян", "Автономия татар г. Тольятти". Выступали солисты народного хора русской песни и коллектив татарской песни "Идель".