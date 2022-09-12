В Самарской области мужчина оставил родную мать без отопления

В ближайшее время мужчина отправится под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани будут судить 39-летнего местного жителя. Мужчина умудрился оставить свою мать без отопления в преддверии отопительного сезона – он забрал у нее батареи.

По данным ГУ МВД по Самарской области, о пропаже сообщила сама пострадавшая. Она рассказала, что уходила из дома, а когда вернулась, три радиатора отопления исчезли. Сумма ущерба составила 21 тыс. рублей.

Подозрения правоохранителей пали на живущего с женщиной 39-летнего сына – он уже неоднократно был судим. После задержания мужчина рассказал, что демонтировал радиаторы отопления и сдал в пункт приема металла. Ему заплатили 3 тысячи рублей.

В отношении горе-сына возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража», в ближайшее время он отправится под суд. А пострадавшей теперь предстоит найти новые радиаторы отопления – похищенные уже реализовали сотрудники пункта приема .