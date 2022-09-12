Представители «Перекрестка» прокомментировали ситуацию с оцеплением магазина в Самаре

Находку обнаружили в мешке с картошкой. Фото: Подслушано Самара

Появились новые подробности инцидента с обнаруженным в торговой точке боеприпасом времен ВОВ. Напомним, очевидцы сообщали, что предмет был найден среди картофеля в супермаркете «Перекресток» на ул. Белорусской, 131. Но оказалось, что инцидент произошел в другом месте.

– Находка произошла не в магазине «Перекресток», а на продуктовом рынке в прилегающем здании. После сообщения от правоохранителей мы временно приостановили работу нашего магазина из соображений безопасности, сейчас она полностью восстановлена, – рассказали представители компании «X5 Group».

Напомним, из-за находки торговая точка была оцеплена, на место выезжали спецслужбы. Однако поводов для переживаний у самарцев нет – по данным ГУ МВД по Самарской области, предмет не представляет опасности.