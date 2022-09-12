Более 12 тысяч самарцев посетили книжный фестиваль «Время читать: Открытый космос»

Двухдневный фестиваль объединил в себе литературу и космос Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В минувшие выходные, 10 и 11 сентября 2022 года, в Самаре прошел межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Открытый космос». Его площадками стали областная универсальная научная библиотека и уличное пространство вокруг нее. За два дня мероприятие посетили более 12 тысяч человек.

Гостями фестиваля стали космонавт-испытатель Валерий Токарев, который провел сотни часов на орбите и выходил в открытый космос, а также генеральный директор АНО «Спортклуб» Юрий Лекомцев.

Также в мероприятии приняли участие 40 писателей, которые провели в Самаре несколько круглых столов, встреч и дискуссий. Среди них представители «Русского литературного общества», автор научно-фантастических романов Роман Злотников, поэт, писатель и редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, фантасты Олег Рой и Александр Позин, писательница Виктория Ледерман. Они рассказывали о своих новинках, обсуждали, какой герой сейчас важен читателям, а также общались с поклонниками. Поэты Анна Долгарева, Анна Ревякина и Александр Пелевин познакомили самарцев со своими стихами.

Отметим, в рамках двухдневного фестиваля в Самаре провели более 50 лекций и мастер-классов, игры и квесты, различные активности для детей и грандиозный вернисаж самарских художников, которые пишут космос. Завершил масштабное мероприятие концерт Олега Гаркуши и Сергея Летова.