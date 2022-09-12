В Тольятти адвокат за деньги помогала должникам избавиться от судебных задолженностей

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить адвоката Палаты адвокатов Самарской области. Женщину подозревают в посредничестве во взяточничестве. Предполагается, что задержанная планировала помочь людям избавиться от долгов у судебных приставов.

Как сообщает СУ СК по региону, преступление было совершено в прошлом месяце. Следствие полагает, что с 3 на 4 августа подозреваемая получила от местных жителей 100 тысяч рублей. Деньги она планировала передать судебным приставам. Те, в свою очередь, якобы должны были отменить взыскания на денежные средства и доходы должников, а также снять запрет на выезд за границу РФ.

– Деньги передавались частями. После получения второй части взятки в размере 60 тысяч рублей подозреваемая была задержана сотрудниками регионального УФСБ, – рассказали в СУ СК по региону.

В отношении адвоката возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1. УК РФ ( «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий»). Расследование продолжается.