Более тысячи самарцев посетили выставку-продажу на набережной Волги в День города

Самарцы могли приобрести на ярмарке сувениры, игрушки, украшения, вязаные изделия и т.д.

В минувшие выходные самарские самозанятые представили свою продукцию на очередном маркете. Его организовали региональное Минэкономразвития и центр «Мой бизнес». Ярмарка изделий местных мастеров стала частью большой выставки-продажи «Сделано в Самаре», которая прошла в рамках празднования Дня города.

Вместе с опытными предпринимателями свои проекты на ярмарке представили 14 самозанятых. Они презентовали авторские броши, детскую одежду, свечи, посуду, сувениры, украшения и вязаные изделия. В День города выставку-продажу, которая разместилась на набережной Волги, посетили более тысячи человек. Участники ярмарки заработали свыше 200 тысяч рублей.

– Создавать условия и способствовать росту и развитию начинающих предпринимателей – одно из главных направлений работы правительства региона. Помимо льготных условий налогового режима для самозанятых, мы внедряем меры поддержки, направленные на легкий старт, погружение в бизнес-среду, продвижение проектов, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2022-м в губернии прошли уже пять ярмарок. Еще две планируют провести до конца года. Самарские мастера смогут представить свою продукцию на осенней и предновогодней ярмарках.