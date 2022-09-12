Под Самарой сотрудник автошколы помогал будущим водителям «купить» водительские права

Следствие полагает, что мужчина получил 45 тысяч рублей от местной жительницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске сотрудник одной из автошкол стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в посредничестве во взяточничестве, сообщает СУ СУ по Самарской области.

Следствие полагает, что 23 августа текущего года 38-летний мужчина получил 45 тысяч рублей от местной жительницы. Передача средств была проведена около административного здания на улице Морквашинской. В этот момент сам подозреваемый находился в салоне авто.

– Незаконное денежное вознаграждение предназначалось для оказания содействия в получении взяткодателем водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов, – рассказали в СУ СК по региону.

После получения взятки мужчину задержали сотрудники регионального ГУ МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Расследование продолжается.