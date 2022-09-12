Самарский пивовар подарил Леониду Якубовичу варочный котел

Пивовар является солистом фольклорного ансамбля "ПеРеЗвОнЫ" / Фото: Иван Рязанов

Житель Самарской области Иван Рязанов стал гостем программы Первого канала «Поле чудес». Пивовар филиала компании «Балтика» и солист фольклорного ансамбля «ПеРеЗвОнЫ» не только стал победителем шоу, и но удивил Леонида Якубовича своим подарком — варочным котлом.

Иван Рязанов работает на заводе компании «Балтика» с момента его строительства — уже 20 лет. Сейчас он занимает должность начальника смены цеха пивопроизводства. Он не случайно привез Леониду Якубовичу варочный котел.

По словам Ивана Рязанова, варочный котел для пивовара — как рояль для пианиста

— Самарская область славится своими традициями и самой крупной пивоварней, где я и работаю. Варочный котел для пивовара — как рояль для пианиста, а мастерство наших пивоваров — это гарантия качества. Для производства мы используем российский ячмень и натуральное сырье, — рассказал Иван Рязанов.

Пивоварение — дело всей жизни самарца. На досуге он увлекается творчеством — поет в ансамбле популярной песни «Перезвоны» Кинельского района. На передачу Иван Рязанов приехал со своим коллективом. Вместе они исполнили песню «Эх, Волга-река, широка и глубока». Их выступление очень понравилось зрителям.

Иван Рязанов дошел до финала, но отказался от участия в суперигре.