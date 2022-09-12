В Тольятти вынесли приговор мошеннице, обманувшей пенсионеров на 79 тысяч рублей

Суд признал обвиняемую виновной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело в отношении одной из жительниц. Женщину обвиняли в мошенничестве, мелком хищении имущества и пяти эпизодах краж. Жертвами мошенницы становились пожилые люди. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Суд установил, что преступления были совершены с марта по май 2020 года. Осужденная проникала в квартиры к пенсионерам под различными предлогами. Она представлялась сотрудником администрации, а порой просила оказать помощь ее несовершеннолетней дочери. Когда пенсионеры отвлекались, она забирала их деньги и ювелирные украшения.

– Кроме того, обвиняемая похищала деньги под предлогом размена денежных средств, которые не являлись платежным средством, – рассказали в региональной прокуратуре.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), ст. 158.1 УК РФ («Мелкое хищение имущества»). Суд признал ее виновной и приговорил к 3 годам 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии.