Около тысячи детей стали участниками площадки «Детская безопасность на железной дороге» в Самаре

Все участники получили сладкие подарки и призы.

В Самаре на праздновании Дня города работала интересная и познавательная площадка для детей «Детская безопасность на железной дороге». Она открылась на первой очереди Набережной, организатором выступила Куйбышевская железная дорога.

На площадке участников ждали театрализованные представления и викторины. Артисты и ростовые куклы рассказывали ребятам о правилах поведения на железной дороге. Участие в мероприятиях приняли около тысячи детей, все они получили сладкие призы и подарки.

– Как показывает практика, такая игровая форма подачи правил безопасности доступна и понятна для детей и подростков. Подобные профилактические мероприятия проводятся во всех регионах Куйбышевской железной дороги на постоянной основе. Главная их цель – постараться обезопасить несовершеннолетних от травм на железной дороге, – рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Организаторы площадки напоминают, что в этом году на железной дороге пострадали двое детей, а в прошлом году произошло два трагических инцидента. Они призывают граждан быть внимательнее и учить безопасности детей.