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Общество12 сентября 2022 15:34

В Самаре из-за работ на теплотрассе на неделю перекроют улицу Гастелло

Ограничения будут действовать на участке от Московского шоссе до №22 по ул. Гастелло
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ознакомиться с организацией движения можно на схеме.

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме.

В Самаре продолжаются масштабные работы на теплотрассах. На этой неделе рабочие будут выполнять перевооружение на объекте по ул. Гастелло. В связи с этим улица будет перекрыта. Информацию сообщили в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 00:00 13 сентября. Проезд будет запрещен на участке от Московского шоссе до дома №22 по улице Гастелло.

– Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршруты, – подчеркнули в мэрии.

Дорогу вновь откроют для транспорта в 6:00 20 сентября 2022 года.