Кандидат «Единой России» одержал победу на довыборах в Самарскую губернскую думу

Представитель "ЕР" набрал более 26 тысяч голосов избирателей

«Единая Россия» одержала уверенную победу на прошедших выборах. 9-11 сентября 2022 года жители Самарской области выбирали депутата Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14.

В результате победителем на довыборах стал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов. Он обошел четырех других кандидатов, набрав 26 693 голоса.

Отметим, что на прошедшем голосовании также выбирали депутатов представительных органов муниципальных образований. 34 из 43 мандатов достались представителям «Единой России». В целом по России «ЕР» показала достойный результат.

– В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). Благодарю избирателей за поддержку. Спасибо кандидатам и их командам в штабах, нашим региональным отделениям за работу. Именно ее и оценили жители регионов. Двигаемся дальше, – отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя итоги голосования.