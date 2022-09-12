Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 17:25

Памятник итальянскому коммунисту Пальмиро Тольятти восстановили в сентябре 2022 года

Монумент вернулся к первоначальному облику
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Так скульптурная композиция выглядит в настоящий момент. Фото: t.me/samaratg01

Так скульптурная композиция выглядит в настоящий момент. Фото: t.me/samaratg01

В Автограде привели в порядок памятник Пальмиро Тольятти в Итальянском сквере. Об этом сообщили местные жители. Они также поделились фотографией восстановленного монумента.

На фото видно, что скульптурная композиция вернулась к первоначальному облику. Она состоит из двух частей – постамента с бюстом Пальмиро Тольятти и двух стеклянных «крыльев» по бокам.

Напомним, информация о том, что памятник итальянскому коммунисту разрушен, появилась 14 августа текущего года. Скульптура находилась в плачевном состоянии: одна из ее частей попросту рухнула на землю. Причина оставалось неясной, однако сами жители Автограда отмечали, что на монумент могли напасть вандалы. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.