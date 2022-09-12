Самарцам показали, как выглядит надземный пешеходный переход на Московском шоссе

На площадке активно ведутся работы. Фото: vk.com/nationalproject63

В Самаре продолжается строительство масштабного надземного перехода на Московском шоссе. Объект появится в поселке Мехзавод в районе 10-го квартала. Его начали возводить в прошлом году и сегодня он уже приобрел заметные очертания.

На кадрах, сделанных местными жителями, видно, что строители возвели значительную часть конструкций. Опоры установлены на обеих сторонах и посередине Московского шоссе. В данный момент работы продолжаются.

Напомним, длина перехода составит 121 метр, ширина пешеходной зоны — 4,25 м. В центре на разделительной полосе дороги будет оборудована одна опора. А сам крытый переход выполнят из алюминиевых конструкций. Местоположение объекта выбрано не случайно — рядом с ним находится школа и проходная завода «Салют». К тому же, этот участок дороги весьма оживленный.