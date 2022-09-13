«Любит кукурузу и дружит с кошками»: в Самаре пытаются найти новых хозяев для голубя со сломанным крылом

Автор объявления отмечает, что птица любит корм и не создаст новым хозяевам никаких неудобств Фото: Avito.ru

Необычная и трогательная история развернулась на сайте бесплатных объявлений в Самаре. Один из местных жителей опубликовал информацию о поиске новых хозяев для голубя. Оказалось, что птица была больна и теперь не сможет жить в привычных для нее условиях.

– У него срослось крыло после перелома, но больше он не сможет летать. Голубь пробыл у меня около полугода, больше нет возможности его содержать, – рассказывает автор.

Он также отмечает, что птица очень неприхотлива в пище. По словам автора, голубь питает страсть к корму, особенно – к кукурузе.

– Одной банки стоимостью 50 рублей ему хватает на месяц, – указано в объявлении.

Интересно, что голубь не боится посторонних животных. Во всяком случае – кошек. С одной из них он даже подружился. Автор просит добрых людей, содержащих голубей или кур, забрать птицу в свои частные владения и тем самым спасти несчастному голубю жизнь.