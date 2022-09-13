Самарские выборы пытались дискредитировать информацией о нарушениях при проведении голосования

Сообщение о нарушениях оказалось фейковым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В интернете появилась и распространилась информация, что на избирательных участках № 3318 и № 3320 в Самаре голосование происходит в не опечатанные нужным образом стационарные ящики. Это оказалось фейком.

— Сообщение не имеет отношения к Самарской области. Указанные в сообщении избирательные участки находятся в Советском районе, там 11 сентября 2022 года выборы не проводились, — сообщает избирательная комиссия Самарской области.

Фейковая информация сопровождалась видеозаписью, якобы подтверждающей факт не опечатанных урн. В избиркоме Самарской области добавили, что по опубликованному видео невозможно понять, что оно было снято на территории РФ.

Специалисты установили, что видео относится к выборам не в Самарской области, а в Одессе. Оно было размещено в интернете еще в 2014 году.