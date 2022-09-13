В Тольятти мужчина отправится в колонию за попытку сбыта крупной партии мефедрона

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд вынес приговор молодому мужчине, которого обвиняли в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Подсудимый был задержан еще в конце прошлого года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его 1 ноября около половины пятого утра близ села Зеленовка. Мужчина передвигался на «Пежо 308». При осмотре автомобиля правоохранители нашли крупную партию наркотика.

– У подсудимого были обнаружены 8 свертков, в которых находилось наркотическое вещество – производное N-метилэфедрон общей массой 597,050 грамм. Наркотики изъяли из оборота, – рассказали в региональной прокуратуре.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.