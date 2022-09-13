В Самаре женщина отправится в колонию на 2,6 года за поднятый с земли телефон и перевод денег

Телефон потеряла 25-летняя жительница Самары по пути на работу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре ранее судимая 39-летняя местная жительница подняла с земли телефон и стала переводить с него деньги. Она отправится в колонию общего режима на 2,6 года.

— Утром возле автобусной остановки на улице Вольской в Промышленном районе она заметила лежащий на земле сотовый телефон без функции блокировки, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

К нему был подключен мобильный банк. Женщина перевела 1300 рублей своей знакомой, которая потом передала ей наличку, 1000 рублей потратила на покупку через интернет, обналичила 2700 рублей с помощью случайного прохожего, которому она перевела деньги, а он их снял. Помимо всего этого, она , перепродала найденный телефон за 1000 рублей.

Оказалось, телефон потеряла 25-летняя жительница Самары по пути на работу. Он выпал из кармана куртки. Общая сумма причиненного ущерба составила 6000 рублей, из них 4000 уже возмещены. Приговор вступил в законную силу.