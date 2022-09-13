В селе под Самарой появится новый фельдшерско-акушерский пункт на 1300 пациентов

ФАП будет оснащен всем необходимым для качественной работы. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В скором времени одно из сел Сергиевского района обзаведется новым фельдшерско-акушерским пунктом. Речь идет о сельском поселении Калиновка. Строить ФАП здесь начали этим летом, а сегодня работы вышли на новый этап.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области, строители завершили монтаж фасада и кровли здания, утеплили стены. Инженерные коммуникации уже подведены, началась внутренняя отделка помещений.

– ФАП будет оснащен всем необходимым для организации работы. Рабочее место специалиста будет подключено к Единой медицинской информационно-аналитической системе, что позволит упростить и ускорить рабочий процесс, – рассказал главврач Сергиевской ЦРБ Сергей Бородулин.

Отмечается, что качественную медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать более 1300 человек, в том числе – свыше 250 детей.