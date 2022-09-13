В Тольятти владелец фирмы-однодневки продал полученные в банке коды доступа

Мужчина уже был ранее судим. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти задержали 32-летнего владельца фирмы-однодневки, который получил в отделение одного из банков учетные данные и за 10 тысяч рублей продал полученные коды доступа.

— Третьи лица могли незаконно осуществлять приём, выдачу и перевод денежных средств, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные действия. Мужчина уже был ранее судим.

Сотрудники полиции напоминают, что за это можно получить наказание в виде принудительных работ до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 300 тысяч рублей.