В Самарскую область возвращается долгожданная теплая погода

При этом в течение недели ожидается сильный ветер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщения синоптиков Gismeteo, в Самарскую область возвращается долгожданное тепло, температура в течение недели будет только повышаться.

Уже сегодня, 13 сентября, температура воздуха днем достигнет 18 , а ночью опустится до 9 . При облачной погоде ожидаются прояснения, осадков не будет.

Ближайшие дни до выходных температура будет стабильная: дневная – 17-21 , ночная – 9-13 . А вот начиная с воскресенья, 18 сентября, прогнозируется скачок. Температура воздуха составит 24 днем, 18 – ночью.

Так что самарцы еще успеют насладиться крайними теплыми днями. При этом в течение недели ожидается сильный ветер. Его максимальная скорость будет достигать 14 м/с. В понедельник же, 20 сентября, она достигнет 17 м/с.