Сотрудника центрального аппарата ФСИН РФ подозревают в наезде на ребенка в Жигулевске

Школьник пересекал проезжую часть не по "зебре" и угодил под колеса иномарки Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Правоохранители разбираются в деталях ДТП, которое произошло 5 августа 2022 года в Жигулевске. В тот день 12-летнего мальчика сбила иномарка. В наезде на ребенка подозревают заместителя финансово-экономического управления Центрального аппарата ГУ ФСИН России Андрея Бирюкова. Об этом говорится в ответах МВД и прокуратуры на запросы реготделения «Партии роста».

По данным полицейских, ДТП произошло днем 5 августа 2022 года на 43 км трассы «Урал» - Ширяево в районе села Солнечная поляна. 51-летний водитель Kia Sportage наехал на ребенка у дома № 9 по улице Лесной. В тот момент мальчик пересекал дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Насколько известно, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и впал в кому. Его отправили в реанимацию детской больницы № 1 в Тольятти. К счастью, школьник выжил. Он прошел необходимое лечение и уже находится дома.

Сейчас прокуратура проводит проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Назначена судебно-автотехническая экспертиза. Также планируется провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно определить тяжесть вреда здоровью, причиненного ребенку.