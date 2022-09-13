Самарец на BMW победил в чемпионате Поволжья по дрифту, который прошел на площадке ТК «Амбар»

Перед началом соревнований желающие проехали трассу вместе с пилотом. Фото: Global Vision

По итогам сезона победителем чемпионата по дрифту DRIFT THAT – 2022 стал самарец Сергей Ермаков на BMW E-36. Финал прошел на площадке торгового комплекса «Амбар».

— В автоспортивных соревнованиях приняли участие пилоты из разных городов России, — сообщает Global Vision.

На втором месте оказался Ильнур Ханбинков на BMW E-30 из Уфы. Третье место занял тольяттинец Валерий Абрамов на BMW E-46. Финал посетил в качестве гостя российский дрифт-блогер Иван Бавровский (Godzilla), автор канала «Дрифтанутые» на YouTube.

В рамках чемпионата весь день проходила выставка самых ярких и эффектных автомобилей, Burnout Show. Все желающие смогли понаблюдать за росписью авто, а также перед началом соревнований проехать трассу вместе с пилотом.