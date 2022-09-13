На Куйбышевской железной дороге прошел первый турнир по хоккею с шайбой

За победу боролись четыре команды, первое место заняли хоккеисты из Уфы / Фото: КбшЖД

Первый турнир по хоккею с шайбой состоялся на Куйбышевской железной дороге. Трехдневные соревнования прошли в ледовом Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Их можно было посмотреть как вживую, так и онлайн. Общее количество зрителей превысило 3 тысячи человек.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк записал для участников турнира видеообращение. Он поздравил всех причастных и пожелал новых стартов в дальнейшем.

За победу боролись четыре команды из числа сотрудников КбшЖД: «Красные крылья» (Самара), «Сура» (Пенза), «Стальные крылья» (Уфа) и ж/д дружина из Абдулино. Первое место заняли уфимцы, второе – пензенцы, а третье – самарцы. Награды также получили лучшие бомбардиры, нападающие, защитники и вратари.

Планируется, что данный турнир станет ежегодным. В дальнейшем из лучших игроков сформируют сборную Куйбышевской магистрали по хоккею. Она примет участие в соревнованиях ОАО «РЖД».