Самара вошла в топ-20 городов, где чаще всего бронировали отели этим летом

Лидерами по бронированию стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По результатам исследования Туту Отели, Самара вошла в двадцатку городов, где чащего всего бронировали отели этим летом, и заняла 17-е место.

— Доля в спросе на Самару составила 0,98%, а средняя цена на человека за ночь равна 2352, — сообщает Туту.ру.

Около трети всех заказов пришлось на трехзвездочные отели, 13% – на четырёхзвёздочные отели, 10,5% – на отели уровня «две звезды». Лишь полтора процента путешественников бронировали отели «пять звёзд» и «одна звезда». При этом, 40% спроса пришлось на объекты размещения без «звёзд».

По данным аналитиков, лидерами по бронированию отелей этим летом стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Среди зарубежных городов наиболее востребованы этим летом были Минск, Стамбул, Брест, Ереван и Нур-Султан. Средняя цена за ночь за рубежом была на уровне 4 926 рублей.