Самарские депутаты помогли восстановить детскую площадку в Снежном

Детскую площадку обустроили в парке центра досуга "Снежинка"

Депутаты самарского отделения партии «Единая Россия» помогли восстановить детскую площадку в Снежном (ДНР). По просьбам местных жителей они установили игровой комплекс в парке «Снежинка».

- В свой прошлый приезд пообщались с горожанами насчет детской площадки в парке центра досуга «Снежинка». Она находилась в плачевном состоянии. Решили помочь обустроить ее. Приобрели детский игровой комплекс и лавочки, - рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Натальчук.

По словам депутата-единоросса Романа Балтера, площадка уже стала местом отдыха горожан. Там проводят свободное время и люди старшего поколения, и мамочки с детьми. Ребята с удовольствием катаются с горок и на качелях, а также играют в песочнице.

Представители партии «Единая Россия» заверили, что продолжат и дальше помогать жителям Донбасса, а также способствовать возвращению туда мирной жизни.