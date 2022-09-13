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Экономика13 сентября 2022 7:57

У самарцев вырос уровень доверия к рублю в качестве средства хранения сбережений

Рейтинг европейской валюты минимален за 15 лет
Ирина СИНЕГУБОВА
Выбирая из трех валют, практически каждый второй самарец назвал рубль.

Выбирая из трех валют, практически каждый второй самарец назвал рубль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, проведенному с 7 по 12 сентября, сегодня отечественную валюту называют лучшим средством для хранения накоплений в два раза чаще, чем в январе этого года.

— Женщины чаще выбирают отечественную валюту, мужчины отдают предпочтение американской и европейской, — сообщает SuperJob.

В общей сложности 66% самарцев сейчас считают, что лучше хранить сбережения в рублях, треть – в долларах, 27 % – в евро. Уровень доверия к рублю и доллару растет с увеличением уровня дохода. Выбирая из трех валют, практически каждый второй самарец назвал рубль.

На сегодняшний день рейтинг народного доверия к рублю как средству хранения накоплений один из наиболее высоких. Только в 2014-2015 годах ему доверяло больше россиян. Надежды на доллар и евро становятся меньше с января этого года. Рейтинг европейской валюты минимален за 15 лет.