У самарцев вырос уровень доверия к рублю в качестве средства хранения сбережений

Выбирая из трех валют, практически каждый второй самарец назвал рубль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, проведенному с 7 по 12 сентября, сегодня отечественную валюту называют лучшим средством для хранения накоплений в два раза чаще, чем в январе этого года.

— Женщины чаще выбирают отечественную валюту, мужчины отдают предпочтение американской и европейской, — сообщает SuperJob.

В общей сложности 66% самарцев сейчас считают, что лучше хранить сбережения в рублях, треть – в долларах, 27 % – в евро. Уровень доверия к рублю и доллару растет с увеличением уровня дохода. Выбирая из трех валют, практически каждый второй самарец назвал рубль.

На сегодняшний день рейтинг народного доверия к рублю как средству хранения накоплений один из наиболее высоких. Только в 2014-2015 годах ему доверяло больше россиян. Надежды на доллар и евро становятся меньше с января этого года. Рейтинг европейской валюты минимален за 15 лет.