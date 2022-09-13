Два человека отравились угарным газом в Самаре

Пострадавших госпитализировали в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 11 сентября 2022 года, в Кировском районе Самары произошло ЧП. Там в одном из многоквартирных домов выявили случай отравления угарным газом. Об этом на совещании в правительстве рассказал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

- В результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу имени В.Д. Середавина, - сообщил глава оперативного ведомства.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил в преддверии отопительного сезона проверить газовое оборудование в домах жителей сел и городов. Напомним, в Самаре подачу тепла планируют начать уже на следующей неделе – с 19 по 21 сентября 2022 года.