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Происшествия13 сентября 2022 8:10

Две белые «Лады» столкнулись в Красноглинском районе Самары 12 августа

58-летнюю женщину-пассажирку доставили в больницу
Ирина СИНЕГУБОВА
Водитель не уступил дорогу автомобилистке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель не уступил дорогу автомобилистке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 12 августа, в 21:00 в Красноглинском районе Самары произошло столкновение автомобилей Lada Largus и Lada Kalina.

— За рулем Lada Largus находился 49-летний водитель, который ехал по Красноглинскому шоссе в сторону Волжского шоссе, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напротив дома № 80 он поворачивал налево на улицу Сосновую на зеленый сигнал светофора, но не уступил дорогу автомобилю Lada Kalina, который двигался на встречке прямо. В результате чего и произошло столкновение.

За рулем «Калины» была 41-летняя женщина. С места ДТП в медицинское учреждение отвезли 58-летнюю пассажирку «Ларгуса». Ей назначено амбулаторное лечение.