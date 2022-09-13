Две белые «Лады» столкнулись в Красноглинском районе Самары 12 августа

Водитель не уступил дорогу автомобилистке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 12 августа, в 21:00 в Красноглинском районе Самары произошло столкновение автомобилей Lada Largus и Lada Kalina.

— За рулем Lada Largus находился 49-летний водитель, который ехал по Красноглинскому шоссе в сторону Волжского шоссе, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напротив дома № 80 он поворачивал налево на улицу Сосновую на зеленый сигнал светофора, но не уступил дорогу автомобилю Lada Kalina, который двигался на встречке прямо. В результате чего и произошло столкновение.

За рулем «Калины» была 41-летняя женщина. С места ДТП в медицинское учреждение отвезли 58-летнюю пассажирку «Ларгуса». Ей назначено амбулаторное лечение.