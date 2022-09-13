В Тольятти пьяный парень без прав на отечественной легковушке врезался в Volvo

В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка отечественной легковушки. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 12 сентября, в 11:00 в Автозаводском районе Тольятти 19-летний водитель без прав на автомобиле «ВАЗ 21101» врезался в Volvo 850.

— Парень ехал по улице Дзержинского в сторону проспекта Ст. Разина, напротив дома № 74А не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем Volvo 850 находился 39-летний водитель, он двигался впереди в попутном направлении. В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее отвезли в медицинское учреждение.

Результат медицинского освидетельствования показал, что 19-летний водитель был пьяный. Его автомобиль поместили на специализированную стоянку. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.