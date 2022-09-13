В «Единой России» заявили об уверенной победе на трехдневных выборах в Самарской области

По словам наблюдателей, серьезных нарушений на довыборах зафиксировано не было

В Самарской области завершились трехдневные выборы. Уверенную победу в голосовании одержала партия «Единая Россия».

В регионе выбирали депутата Самарской губернской думы 7-го созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14, а также 43 депутата представительных органов в 34 муниципалитетах.

На довыборах в областной парламент победил представитель «Единой России», гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов. Он набрал 67,7% голосов. Что касается остальных 43 мандатов, то 37 из них – у представителей партии власти.

За соблюдением закона на территориях избирательных участков следили более 200 общественных наблюдателей. По их словам, серьезных нарушений на довыборах зафиксировано не было.