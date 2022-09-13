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Общество13 сентября 2022 9:11

В «Единой России» заявили об уверенной победе на трехдневных выборах в Самарской области

Представители партии власти получили 37 мандатов из 43
Илона МАЙСКАЯ
По словам наблюдателей, серьезных нарушений на довыборах зафиксировано не было

По словам наблюдателей, серьезных нарушений на довыборах зафиксировано не было

В Самарской области завершились трехдневные выборы. Уверенную победу в голосовании одержала партия «Единая Россия».

В регионе выбирали депутата Самарской губернской думы 7-го созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14, а также 43 депутата представительных органов в 34 муниципалитетах.

На довыборах в областной парламент победил представитель «Единой России», гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов. Он набрал 67,7% голосов. Что касается остальных 43 мандатов, то 37 из них – у представителей партии власти.

За соблюдением закона на территориях избирательных участков следили более 200 общественных наблюдателей. По их словам, серьезных нарушений на довыборах зафиксировано не было.