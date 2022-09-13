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Происшествия13 сентября 2022 9:29

В Самарской области за погибшего на предприятии рабочего будут судить начальника участка

Мужчина погиб 31 мая 2022 года от упавшей с вагонетки арматуры
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Все материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу

Все материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершили расследование уголовного дела по факту гибели рабочего на производстве. Трагедия произошла в мае 2022 года на одном из предприятий. По версии следствия, работники везли тележку с размещенными на ней элементами трубопроводной арматуры по территории цеха. В какой-то момент крышка от ЗКЛ-ДУ-600 мм рухнула на одного из работников. Мужчина скончался.

Как сообщает СУ СК по Самарской области, из-за трагического инцидента в отношении начальника участка ремонтно-механического цеха возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

– Обвиняемый не обеспечил соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности при подготовке рабочего места, а также не контролировал работы по креплению и перемещению груза, – информирует региональный следственный комитет.

Отмечается, что в ближайшее время материалы по делу рассмотрит суд.