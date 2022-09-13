Названы самые дорогие игроки самарских «Крыльев Советов»

Стоимость самых дорогих игроков "КС" варьируется от 1,7 до 3,5 млн евро Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Стали известны самые дорогие игроки самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Информация об этом появилась на сайте Transfermarkt. Рассказываем, кто попал в топ-5.

На пятом месте оказался 23-летний левый защитник Юрий Горшков. Он перешел в самарский клуб из «Чертаново» в 2020 году. Его стоимость оценивается в 1,7 млн евро.

Четвертое место делят 23-летний вратарь Иван Ломаев, который тоже перешел в «КС» в 2020 году из «Чертаново», и 28-летний опорный полузащитник Дмитрий Иванисеня. Украинский футболист выступает за самарцев с 2021 года. Сейчас он не играет из-за мышечной травмы. Стоимость обоих игроков – по 2 млн евро.

На третьем месте оказался 23-летний центральный нападающий Максим Глушенков, который ранее выступал за московский «Спартак». Его стоимость – 2,5 млн евро.

Второе место занял 28-летний боснийский полузащитник Амар Рахманович, который только недавно подписал контракт с «Крыльями». Бывший игрок турецкого «Коньяспора» стоит 2,8 млн евро.

Самым дорогим футболистом «Крыльев Советов» оказался Роман Евгеньев. 23-летнего центрального защитника, который ранее выступал за «Динамо», оценили в 3,5 млн евро.