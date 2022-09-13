В Самарской области женщина получила 255 тысяч рублей за выдачу четырех водительских прав

После получения денежных средств ее задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сызрани получила взятку в размере 255 тысяч рублей за выдачу четырех водительских прав.

— В июне этого года женщину попросила знакомая помочь ей и троим ее приятелям получить водительские удостоверения без прохождения обучения и сдачи экзаменов, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

29-летняя жительница Сызрани согласилась и 22 июня возле одного из жилых домов по улице Советской получила 255 тысяч рублей за права категорий «А» и «В». После получения денежных средств ее задержали.

Теперь женщина предстанет перед судом. Расследование уголовного дела закончено. Ранее женщина не была судима. В настоящее время следствие собрало доказательственную базу, и дело направили в суд.