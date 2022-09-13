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Происшествия13 сентября 2022 9:50

В Самарской области женщина получила 255 тысяч рублей за выдачу четырех водительских прав

Теперь жительница региона предстанет перед судом
Ирина СИНЕГУБОВА
После получения денежных средств ее задержали.

После получения денежных средств ее задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сызрани получила взятку в размере 255 тысяч рублей за выдачу четырех водительских прав.

— В июне этого года женщину попросила знакомая помочь ей и троим ее приятелям получить водительские удостоверения без прохождения обучения и сдачи экзаменов, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

29-летняя жительница Сызрани согласилась и 22 июня возле одного из жилых домов по улице Советской получила 255 тысяч рублей за права категорий «А» и «В». После получения денежных средств ее задержали.

Теперь женщина предстанет перед судом. Расследование уголовного дела закончено. Ранее женщина не была судима. В настоящее время следствие собрало доказательственную базу, и дело направили в суд.