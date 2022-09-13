Более 1600 жителей Самарской области заразились COVID-19 13 сентября 2022 года

Трое человек не смогли побороть болезнь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За прошедшие сутки с 12 на 13 сентября 2022 года коронавирус обнаружили в 1 681 жителя Самарской области. Соответствующую статистику озвучили в региональном оперштабе.

В Самаре заболевание выявили у 648 человек, в Тольятти – у 638, в Сызрани – у 55, в Новокуйбышевске – у 44. Еще 37 пациентов заразились в Отрадном, 30 – в Похвистневском районе, 26 – в Нефтегорском, 25 – в городе Похвистнево и 21 – в Безенчукском районе.

В остальных городах и муниципалитетах статистика немного спокойнее. В Алексеевском и Волжском районах COVID-19 заболели по 13 человек, в Большечерниговском районе и Кинеле – по 12. В Клявлинском районе выявили 11 случаев, в Большеглушицком – 10.

Кроме того, по 9 пациентов заразились в Сергиевском и Хворостянском районах, по 8 – в Кинель-Черкасском и Елховском, по 5 – в Камышлинском и Сызранском. В Пестравском районе коронавирус обнаружили у семи человек.

По 4 случая заболевания зафиксировано в Ставропольском, Приволжском, Богатовском, Борском районах и в Октябрьске. По 3 случая – в Красноармейском и Кошкинском районах, Жигулевске и Чапаевске. В Красноярском районе COVID-19 заболели два человека, в Шигонском – один.

К сожалению, за последние сутки трое человек не сумели побороть болезнь.