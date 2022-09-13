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Общество13 сентября 2022 10:23

Диетологи назвали полезные привычки для сброса лишнего веса

Одна из самых важных – ведение специального дневника
Анастасия ФИЛАТОВА
Похудеть позволят не только определенные продукты, но и некоторые секреты

Похудеть позволят не только определенные продукты, но и некоторые секреты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие полезные привычки могут помочь в похудении. Список составили зарубежные диетологи, пишет ФАН.

В первую очередь важно вести дневник, куда необходимо записывать все съеденное за день. Также стоит готовить впрок – заранее рассчитать объем порций, чтобы избежать переедания, и разложить их по контейнерам.

По словам диетологов, половина порции должна состоять из овощей. Еду необходимо тщательно пережевывать, так быстрее придет чувство насыщения. Еще два совета от специалистов для худеющих: хранить масло в бутылке с распылителем, что позволит расходовать его экономнее, и вместо сахара добавлять в блюда корицу.