Диетологи назвали полезные привычки для сброса лишнего веса

Похудеть позволят не только определенные продукты, но и некоторые секреты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие полезные привычки могут помочь в похудении. Список составили зарубежные диетологи, пишет ФАН.

В первую очередь важно вести дневник, куда необходимо записывать все съеденное за день. Также стоит готовить впрок – заранее рассчитать объем порций, чтобы избежать переедания, и разложить их по контейнерам.

По словам диетологов, половина порции должна состоять из овощей. Еду необходимо тщательно пережевывать, так быстрее придет чувство насыщения. Еще два совета от специалистов для худеющих: хранить масло в бутылке с распылителем, что позволит расходовать его экономнее, и вместо сахара добавлять в блюда корицу.