Резидент «Жигулевской долины» разработал комплект для улучшения управляемости «LADA VESTA»

Задняя независимая подвеска улучшает поведение автомобиля на дороге. Фото: минэкономразвития Самарской области

Резидент «Жигулевской долины» ООО «Автопродукт» производит автокомпоненты и запасные части, которые улучшают управляемость автомобиля. Новая разработка предназначена для «VESTA».

— Кит-комплект включает в себя рычаги передней подвески, поперечину с дополнительной опорой двигателя, распорку переднюю и независимую подвеску, — рассказал директор ООО «Автопродукт» Александр Бабурин.

В конструкцию заложены уникальные решения. Патент уже получили на заднюю независимую подвеску, еще одно изделие в процессе. Благодаря мерам поддержки, за несколько лет компания спроектировала и запустила производство автокомпонентов собственной разработки с новыми функциями.

— Сегодня в «Жигулевской долине» развивается более 280 инновационных проектов, создано более 2000 рабочих мест. Каждый резидент может получить консультацию, образовательную и имущественную поддержку, помощь в поиске источников финансирования, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас у компании «Автопродукт» более 80 дилеров по всей России, она является поставщиком для «ЛАДА Спорт», «Лада-Имидж», «АВТОВАЗ». Кит-комплект снимает нагрузки со всех элементов серийной подвески силового агрегата, продлевает их срок службы, исключает стуки, шумы и вибрацию.

Помимо этого, одно из топовых изделий компании – задняя независимая подвеска улучшает поведение автомобиля на дороге, переводя недостаточную поворачиваемость в зону нейтральной.