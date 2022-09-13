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Общество13 сентября 2022 11:26

Рабочие приступили к новому этапу работ на эстакаде по ул. Ново-Садовой в Самаре

Асфальтирование объекта уже полностью завершено
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Теперь объемы путепровода кажутся еще более внушительными

Теперь объемы путепровода кажутся еще более внушительными

Фото: скриншот с видео

В сентябре 2022 года двухуровневая развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии приобрела новый облик. Рабочие полностью завершили один из важных этапов работ – укладку асфальта. Самарский видеоблогер Евгений Щекин посетил объект и показал, как он выглядит с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что вся проезжая часть эстакады полностью заасфальтирована. В данный момент строители активно обустраивают тротуары под развязкой – там ведется укладка асфальта. Благодаря этому объект будет безопасным для пешеходов.

Отметим, что на эту осень запланирован запуск пробного движения по эстакаде. Подготовка уже началась. Согласно контракту, полностью ввести путепровод в эксплуатацию должны в конце 2023 года.

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