Самарцев приглашают на выставку «Рождение Ириды», где представлена коллекция московского скульптора

У каждой работы будет сопровождение в виде живописных полотен. Фото: администрация Самары

Самарцев приглашают посетить выставку «Рождение Ириды», на которой будет представлена уникальная коллекция театральных скульптур.

— Открытие состоится в четверг, 15 сентября, в 18:00 в театре «Самарская площадь», — сообщает администрация Самары.

Создателем неповторимой коллекции является московский скульптор с итальянскими корнями Владимир Амадео. У каждой его работы будет сопровождение в виде живописных полотен самарской художницы Аллы Шахматовой.

После открытия, в 18:30 начнется спектакль «Роддом» – комедия по пьесе А. Слаповского «ЗЖЛ Рождение», который вдохновил Владимира Амадео на создание одной из своих скульптур. Посетить выставку каждый желающий сможет до конца сентября.