С начала года года переложили больше 4-х километров труб бестраншейным методом в Самаре

Бестраншейный метод внедрили в работу три года назад. Фото: «РКС-Самара»

За восемь месяцев этого года специалисты «РКС-Самара» переложили больше 4 км коммуникаций бестраншейным методом.

— Водопроводные и канализационные трубы заменили без крупных земляных работ, — сообщает «РКС-Самара».

Большая работа сделана сотрудниками цеха эксплуатации канализационных сетей. Они протянули под землей 3598 метров труб незаметно для жителей. Бестраншейный метод внедрили в работу три года назад, он выигрывает в ряде технических характеристик.

При данном методе трубы помещают в заводные котлованы и проталкивают с помощью специального оборудования. Это значительно сокращает неудобства для жителей и экономит ресурсы предприятия.