Вандалы оказались непричастны к разрушению памятника Пальмиро Тольятти

Памятник самопроизвольно обрушился ночью 14 августа 2022 года / Фото: t.me/tlt_best1

В полиции рассказали об итогах проверки насчет повреждения памятника Пальмиро Тольятти в Итальянском сквере. Вандалы оказались непричастны к разрушению композиции.

- Все случилось примерно в 2 часа ночи 14 августа 2022 года. Момент попал на запись видеокамеры. Установлено, что произошло самопроизвольное обрушение садово-парковой конструкции. В то время рядом с памятником никого не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Проверка показала, что умышленно скульптуру никто не разрушал. Таким образом, оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Накануне, 12 сентября 2022 года, стало известно, что памятник восстановили. Композиция вернулась к первоначальному облику: в центре – постамент с бюстом Пальмиро Тольятти, по краям – стеклянные «крылья».