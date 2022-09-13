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Общество13 сентября 2022 11:49

Новое звучание: самарские нефтепереработчики подарили новые инструменты детской музыкальной школе

Куйбышевский НПЗ продолжает инвестировать в подрастающее поколение самарцев
Анна ФЕДОРОВА
Новый аккордеон поможет юным музыкантам достичь вершин мастерства. Фото: АО «КНПЗ»

Новый аккордеон поможет юным музыкантам достичь вершин мастерства. Фото: АО «КНПЗ»

Самарская музыкальная школа имени Чайковского входит в ТОП-50 лучших школ страны, здесь игре на музыкальных инструментах обучаются около 400 детей. Ребята участвуют и побеждают в конкурсах различного уровня, а отточить и подчеркнуть мастерство исполнения им помогут новые инструменты - аккордеон и скрипки, которые появились в школе благодаря поддержке КНПЗ.

Заводпродолжает помогать учреждениям образования, культуры и здравоохранения, спортивным и ветеранским организациям. Особое внимание - детским образовательным учреждениям, определяющим будущее ребят.

В этом году при поддержке предприятия обновленными новый учебный год встретили самарские школы №129и №140, детская школа искусств №9, молодёжный центр «Диалог» и некоторые другие.