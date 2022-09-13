Власти Тольятти сообщили о новом этапе строительства школы на 1600 мест

Полностью закончить строительство школы должны уже в этом году. Фото: vk.com/renc_nikolay

В Тольятти продолжается строительство школы на 1600 мест. Новое учреждение появится в 20-м квартале. В прошлом месяце готовность объекта составляла 50%, а сегодня работы вышли на новый этап. Об этом сообщил мэр Автограда Николай Ренц.

– Уже идет монтаж дверей, укладка гомогенного покрытия в классах. Специалисты, которые выиграли конкурс по установке компьютеров и интерактивных досок, сейчас совместно со строителями синхронно будут проводить сети для подключения данного оборудования, – рассказал глава Тольятти.

Работы ведутся как изнутри, так и снаружи здания. Фото: vk.com/renc_nikolay

Он также отметил, что тепловые сети к школе уже проложены. Остался небольшой участок длиной 40 метров. В ближайшие два дня прокладка сетей будет полностью завершена.

– Когда подключат отопление, мы сможем подать его и в школу. Это даст нам возможность проведения работ по отделке здания, что, безусловно, ускорит процесс, – отметил Николай Ренц.

Параллельно строители ведут работы на прилегающей территории. На спортивной части уже появился искусственный газон, идет установка малых архитектурных форм на площадках. На следующей неделе начнется укладка резинового покрытия.

Полностью закончить строительство планируется к концу текущего года.