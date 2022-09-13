Зарядка с чемпионами и мастер-классы от игроков «Крыльев Советов»: в Самаре пройдет фестиваль здоровья

Самарцы смогут проверить свое здоровье и послушать лекции ведущих специалистов здравоохранения

В это воскресенье, 18 сентября 2022 года, в Самаре пройдет современный фестиваль здоровья. Площадкой его проведения станет Загородный парк. Для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу. Они смогут пройти бесплатную диагностику и поучаствовать в мастер-классах от игроков «Крыльев Советов». Организатор мероприятия - «Горизонт Медиа» (журнал «Здоровье. Медицина. Красота»).

Фестиваль стартует в 11:00. С самого утра в парке будут работать мобильные пункты быстрой диагностики: флюорография, маммография, детская стоматология и т.д. Рядом разместят специально оборудованный лекторий. Там ведущие специалисты здравоохранения расскажут о первой помощи при инсульте, детских болезнях в сезон простуд и о действенных механизмах «антистарения».

От входа в Загородный парк в сторону Волги появится «Аллея клиник». Там будут представлены государственные и частные медучреждения. Также на фестивале будут работать различные спортивные локации. К примеру, инструкторы клуба «Доброходы» научат самарцев скандинавской ходьбе, а легендарные чемпионы – дзюдоистка Ирина Заблудина и пятиборец Илья Фролов – проведут для всех желающих зарядку.

На мини-футбольной площадке пройдет турнир среди детских городских команд. В 12:30 ее посетят игроки и ветераны «Крыльев Советов»: Валерьян Панфилов, Равиль Аряпов и Антон Бобер. Они проведут автограф-сессию.

Кроме того, в течение всего дня для гостей фестиваля будут проводить бесплатные фитнес-программы и розыгрыши призов.