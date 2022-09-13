Жителям Самары рассказали, как меньше тратить на продукты

Жители смогут купить продукты по выгодным ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают составлять список продуктов с самой низкой ценой. В областной столице проводят ежедневные мониторинги.

По данным городской администрации на 13 сентября 2022 года, самую низкую цену на баранину (кроме бескостного мяса) отмечают в «Безымянском» Промышленного района – 430 рублей/килограмм. Картофель за 19,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Шлифованный рис за 66,39 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Морковь за 19,99 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района.

Подобные проверки помогают отслеживать динамику цен. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.