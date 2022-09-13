Выстрелили в живот и отобрали деньги: троих самарцев признали виновными в разбойном нападении на бухгалтера

Преступники заранее купили оружие и некоторое время следили за своей жертвой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Суд в Самарской области вынес приговор трем разбойникам, которые в ноябре 2021 года напали на бухгалтера. Они выстрелили женщине в живот и похитили у нее сумку с крупной суммой денег.

Все случилось 28 ноября 2021 года на проспекте Победы в Новокуйбышевске. Жертвой преступников стала главный бухгалтер одной из торговых точек, которая ежедневно занималась инкассацией денег. В тот день она приехала на своей машине к магазину. Когда она направлялась к зданию, на нее напали двое неизвестных в масках. Один из мужчин выстрелил женщине в живот. В этот момент та выкинула сумку с деньгами на дорогу. Разбойники забрали их и уехали в неизвестном направлении.

По данным следователей, организатором преступления выступил водитель, который доставлял товар в продуктовые магазины. Он подыскал двоих сообщников, разработал план и заранее приобрел оружие. Злоумышленники в течение некоторого времени наблюдали за жертвой – ездили за ней на автомобиле, а затем решились напасть на нее. Им удалось похитить более 300 тысяч рублей. Что касается женщины, то она, к счастью, выжила.

На момент совершения преступления мужчинам было 24 года, 26 и 38 лет. Этой осенью они предстали перед судом. Им назначили наказание в виде лишения свободы. Они проведут в колонии строгого режима от 8 до 13 лет.

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