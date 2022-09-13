Самарцам рассказали о неожиданном разбеге зарплат IT-специалистов

Константин Пресняков рассказал о развитии IT-рынка в Самаре

Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков на радио Комсомольская правда рассказал о состоянии отрасли в регионе. По его словам изменения последнего времени не казались слишком фатальными. По итогам прошлого года регион оказался в топе лидеров отрасли, которые идут сразу за Москвой и Санкт-Петербургом. Так, по оценкам Преснякова, сегодня в IT-отрасли работают более 500 аккредитованных компаний, доля их выручки выросла на 35%, количество занятых сотрудников – на 20%.

- Шансы найти работу есть у любого человека, другой вопрос – на какую зарплату вы хотите претендовать. Понятно, что джуниор никогда не будет получать зарплату, как у сеньора. Диапазон зарплат широкий. От 80 до 700 тысяч рублей. Но для того, чтобы стать действительно квалифицированным специалистом, необходимо пройти сложный порог обучения. Специфика работы такова, что платформы разработки все время меняются, появляются новые средства, новый инструментарий, и, чтобы быть востребованным, специалисту нужно учиться практически постоянно, - отметил Константин Пресняков в разговоре с ведущим программы «Гость в студии».

Также он рассказал о поддержке, которую сегодня получают IT-компании. Существует два направления поддержки – федеральная и региональная.

- Про федеральную меру поддержки не знает только ленивый – это и 0% налога на прибыль, это 7,6% страховых отчислений на фонд заработной платы IT-специалистов, это сокращение порога для прохождения и получения аккредитации. И самые популярные, конечно, это IT-ипотека и отсрочка от армии. Регион тоже предлагает свои меры поддержки – это региональная ипотека и льготы по упрощенности налогообложения для аккредитованных IT-компаний. Также в разработке находится программа по снижению процентной ставки с 5% до 2%, - отметил Константин Пресняков.